Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України (СБУ) за сприяння Міністерства оборони (МО) викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО та очільники афілійованих компаній, повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

Так, за даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал". Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

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"Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах", - ідеться у повідомленні.

У спецслужбі уточнили, що решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

"У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки. Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України", - повідомили у спецслужбі.

Там також уточнили, що п'ятьом фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

"СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмували в СБУ.

Розкрадання в армії - останні новини

У грудні СБУ ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. Зокрема, у столиці було затримано керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони, який причетний до оборудки.

Слідчі підозрюють, що посадовець у грудні 2023 року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

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