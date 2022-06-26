Навчання проходитиме за двома програмами.

Для допомоги у гуманітарному розмінуванні в Україні розпочнуть навчання добровольців за двома програмами підготовки – саперів та ідентифікаторів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, сьогодні найбільший запит до міжнародних партнерів інших країн - допомогти Україні технічними засобами для гуманітарного розмінування територій. Водночас, задачу збільшення можливостей особового складу Україна вирішуватиме власними силами, для цього розпочинається два типи навчання.

"Ми розробили два типи програм. Одна – для саперів. Це будуть люди, які хочуть мати цю професію. Навчання на базі ДСНС буде тривати порядка чотирьох тижнів. Звичайно, там буде серйозний відбір, потрібно буде проходити медогляд і багато іншого. Людина потім матиме професію сапера, буде знати, як розміновувати",- поінформував Смірнов.

Радник МВС зазначив, що друга програма навчання буде більш масовою - це підготовка ідентифікаторів.

"Навчання буде тривати три дні. Ідентифікатори – це люди, які будуть розрізняти та знати види вибухових матеріалів. Вони зможуть знати певну класифікацію і зможуть викликати саперів. Тобто сапери будуть вже їхати за конкретними викликами і розміновувати та розбирати вибухонебезпечні предмети", - пояснив Смірнов.

Радник МВС зазначив, що найбільше роботи по гуманітарному розмінуванню зараз проводиться у Чернігівській, Сумській, Київській областях.

"Станом на сьогодні більше 270 тис. кв. км нерозвіданої території. Якщо ми говоримо про парки, лісопосадки, річки, ставки - там ще не було проведено гуманітарне розмінування, тому що це фізично неможливо встигнути зробити. Тому ми хочемо навчити достатню кількість волонтерів-ідентифікаторів, які будуть з цим допомагати. В даному випадку йдеться не про службу у лавах Збройних сил, а про роботу ДСНС. Це все стосується саме гуманітарного розмінування територій, а не військового. До військового розмінування ми дійдемо пізніше, там зовсім інша ситуація",- сказав Смірнов.

Як повідомляв УНІАН, станом на 7 червня близько 270 тис. кв. км території України потребує гуманітарного розмінування, це майже половина всієї території України. Потребують обстеження також річки, водойми, водосховища, а також узбережжя Азовського та Чорного морів. За попередніми підрахунками, замінована територія може сягати до 19 тис. кв. км.

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