Щороку в Україні проводиться додаткова сесія ЗНО для випускників, які не змогли взяти участь в основній сесії з поважних причин. До поважних причин належать хвороба, стихійне лихо, смерть рідних в день іспиту та деякі інші обставини.
Графік додаткової сесії ЗНО 2021 року
Екзамени додаткової сесії будуть проведені у наступні дні:
- хімія — 29 червня;
- англійську мову — 1 липня;
- німецьку мову — 2 липня;
- іспанську мову — 5 липня;
- французьку мову — 6 липня;
- математика — 7 липня;
- математика (завдання рівня стандарту) — 7 липня;
- фізика — 8 липня;
- українська мова — 9 липня;
- українська мова та література — 9 липня;
- історія України — 12 липня;
- біологія — 13 липня;
- географія — 14 липня.
Результати екзаменів додаткової сесії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 23 липня.
Які документи потрібно подати для участі
Для участі в додатковій сесії ЗНО необхідно подати документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії ЗНО. Якщо причиною є хвороба, то додатково потрібно надати медичну довідку. Окрім того, для допуску до екзамену учасники мають показати наступні документи:
- оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- запрошення-перепустку для участі в ЗНО, яке учасники самостійно роздруковують з інформаційної сторінки.
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