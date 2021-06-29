29 червня випускники складають екзамен додаткової сесії ЗНО з хімії

Щороку в Україні проводиться додаткова сесія ЗНО для випускників, які не змогли взяти участь в основній сесії з поважних причин. До поважних причин належать хвороба, стихійне лихо, смерть рідних в день іспиту та деякі інші обставини.

Графік додаткової сесії ЗНО 2021 року

Екзамени додаткової сесії будуть проведені у наступні дні:

хімія — 29 червня;

англійську мову — 1 липня;

німецьку мову — 2 липня;

іспанську мову — 5 липня;

французьку мову — 6 липня;

математика — 7 липня;

математика (завдання рівня стандарту) — 7 липня;

фізика — 8 липня;

українська мова — 9 липня;

українська мова та література — 9 липня;

історія України — 12 липня;

біологія — 13 липня;

географія — 14 липня.

Результати екзаменів додаткової сесії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 23 липня.

Які документи потрібно подати для участі

Для участі в додатковій сесії ЗНО необхідно подати документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії ЗНО. Якщо причиною є хвороба, то додатково потрібно надати медичну довідку. Окрім того, для допуску до екзамену учасники мають показати наступні документи:

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

запрошення-перепустку для участі в ЗНО, яке учасники самостійно роздруковують з інформаційної сторінки.

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Автор: Катерина Пулатова