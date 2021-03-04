Народного обранця та його посередника викрили на отримання хабаря влітку 2020 року.

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування справи за підозрою народного депутата Олександра Юрченка в отриманні хабара.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

"3 березня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили народному депутату та його посереднику в отриманні неправомірної вигоди про відкриття матеріалів у справі для ознайомлення", - йдеться у повідомленні.

В антикорупційному відомстві нагадали, що народного депутата та його посередника викрили влітку 2020 року у результаті спецоперації за участі детектива НАБУ "під прикриттям".

Також зазначається, що розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року.

Водночас, як підтвердили у САП у Facebook, йдеться про народного депутата, члена Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, який через свого помічника отримав неправомірну вигоду.

Підозрюваним та їхнім захисникам повідомлено про те, що "зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту".

Справа Юрченка

17 вересня 2020 року прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.

Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів і в подальшому - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили із фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн 1 тис. 656 грн. Того ж дня вечері депутата взяли під варту.

25 вересня за Юрченка внесли заставу, на нього одягнули електронний браслет, який зняли 4 листопада.

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Автор: Віталій Саєнко