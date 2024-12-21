Самі собі вороги: хто і як дискредитує роботу ТЦК

На фронті не вистачає людей. Це факт. Але ніхто так не дискредитує мобілізацію і роботу ТЦК та СП, як ініціативні, але не надто розумні люди у формі.

Вчора Мережу шокувало відео інциденту з передмістя Києва – Вишгорода. На ньому "група оповіщення", яка складається з працівників ТЦК та представників національної поліції, намагається відтиснути скло автомобіля, а поліцейський витягує балончик з газом та розпилює його в салон авто. Далі представники ТЦК підпалюють займисту суміш. І на відео важко не помітити, як ситуація з підпалом людини в авто чомусь дуже розсмішила одного з учасників дійства.

Після розголосу в Міністерстві оборони заявили, що "всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України".

А в поліції Київщини повідомили, що розпочали службове розслідування: "У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини. За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків".

Але такі точкові дії не розв’яжуть проблему в комплексі. Адже це – далеко не перший випадок, коли люди зі зброєю під виглядом "груп оповіщення" насправді перевищують повноваження. Зрештою, історію з підпалом людини в авто людьми на службі можна кваліфікувати навіть не як псування чужого майна, а як замах на вбивство. Ба більше, тут вже не вдасться "скинути провину" на представника добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), як це вдалося зробити місяць тому.

Нагадаємо, в середині листопада мережу облетіло відео, на якому буцімто працівник ТЦК стріляє в людину на складах у Бориспільському районі на Київщині.

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження та встановила, що "група оповіщення", згідно з наказом ТЦК, перевіряла наявність військово-облікових документів біля одного з місцевих підприємств. Під час перевірки один з військовозобов’язаних почав тікати, а "представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли у повітря". Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільз.

Протизаконні дії

Народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, коментуючи УНІАН цей інцидент, зазначив, що постріл навіть з травматичного пістолета – однозначно протизаконна дія. Але в цій історії цікаво й те, що "перевищувала повноваження" особа, яка взагалі цих повноважень не мала!

"Я поспілкувався з керівниками і поліції, і ТЦК. З того, що я знаю, стріляв представник ДФТГ (добровольчого формування територіальної громади, - УНІАН), колишній військовослужбовець, підпорядкований ТРО", - розповів Федієнко.

Як зазначає юрист практики кримінального права юридичної компанії ADER HABER Богдан Врублевський, порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації на особливий період затверджений постановою №560 Кабміну. В ньому йдеться, що "групи оповіщення" утворюються за пропозицією керівника відповідної ТЦК та СП розпорядженням голови місцевої влади (районної, міської, військової адміністрації).

"Тобто, чітко визначається кількість таких груп, їх склад, порядок роботи і так далі. Плануванням роботи "груп оповіщення" займається керівник відповідної ТЦК", - каже він.

За словами адвоката, під час роботи "груп оповіщення" керівник групи, або уповноважений (тобто – з відповідними документами) представник ТЦК має представитись, проінформувати про мету спілкування з громадянином та надати посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Якщо військовозобов’язаний відмовляється від повістки, його затримання має провести не будь-хто, а поліцейський, що є частиною "групи оповіщення".

Тобто, "добровольці" з ДФТГ чи "Муніципальної варти", теоретично, можуть входити до "груп оповіщення", принаймні під час перевірок в межах підпорядкованих відповідним виконавчим органам територій. Але у них мають бути юридично оформлені документи – посвідчення та розпорядження ТЦК, що дана особа входить до складу "групи оповіщення". Без них "добровольці" не мають жодних повноважень.

"В такому разі вони присутні просто "за компанію". Можливо, для певного психологічного тиску на військовозобов’язаних", - зазначає адвокат.

На практиці, на жаль, це призводить до ситуацій, коли будь-хто під виглядом учасників "груп оповіщення", надягнувши піксель і роздрукувавши якийсь папірець, може "затримати" громадянина. Навіщо? Банально – вимагання коштів.

Приміром, на початку грудня на Закарпатті затримали такого "добровольця", який називався співробітником ТЦК та СП й видавав ухилянтам посвідчення "про непридатність до служби" по 18 тисяч доларів за штуку.

Ще одна історія – з Одеси. Там група чоловіків, серед яких був колишній правоохоронець, перевдягалась у військову форму і під виглядом співробітників ТЦК "трясла" гроші з потенційних призовників. Схема виглядала так: "добровольці" "групи оповіщення" зупиняли чоловіків на вулицях й погрожували їм затриманням та примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували відпустити. Одне таке "патрулювання" приносило від 40 тисяч гривень.

Дискредитація роботи ТЦК

За словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, з одного боку, добре, що такі історії стають публічними: "Це підсвічує проблему, і це нормально. Але з іншого боку, після таких ситуацій російські пабліки розганяють інформацію про те, що буцімто озброєні представники ТЦК в Україні не просто відловлюють українців, а розстрілюють їх і так далі. Це – неправильно".

Втім, окремі працівники ТЦК доволі часто дискредитують свою роботу і без російської пропаганди.

"Щодо протиправних дій ТЦК та СП до мене надходить багато звернень і від громадян, і від організацій. Змушений констатувати, що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи, що підтверджують їх бронювання. Аргументація завжди подібна - дані відсутні в системі "Оберіг", а паперові документи не визнаються", - додає Федієнко.

При цьому, за його словами, обурює ще й те, що працівники ТЦК "ховають" обличчя за балаклавами.

"Не варто зловживати повноваженнями. Балаклави – то взагалі для мене як "червона ганчірка". Ви ховаєтесь від власного народу?", - зазначив він.

До речі, народ реагує на такі дії зростанням недовіри. Так, за даними опитування соцгрупи "Рейтинг", працівникам ТЦК та СП не довіряють 67% українців (повністю не довіряють 7% з них). Водночас військовим на передовій довіряють 95% опитаних, а військовим у тилу (але не в ТЦК) – 76%.

Чи можна виправити ситуацію? Певно, що так.

Для початку було б непогано, щоб в тилу під час виконання своїх обов’язків посадові особи й військовослужбовці (окрім спецзаходів, які відбуваються за санкцією суду) не ховали свої обличчя.

По-друге, парламентарям варто допрацювати законодавство стосовно "муніципальних варт" та "добровольчих формувань", які "допомагають та сприяють" Силам оборони, й заборонити їх залучення до мобілізаційних заходів. Так можна буде вбити одразу двох зайців – припинити дискредитацію ТЦК невідомими людьми у пікселі, а також вивести на чисту воду тих представників військкоматів, які за допомогою "добровольців" та у змові з ними збагачуються на хабарях.

І третє: дуже хотілося б, щоб Національна поліція та ЗСУ не просто провели перевірку подій у Вишгороді (та аналогічних інших), а й довели результати цих перевірок до суспільства. Адже здебільшого результати чомусь замовчуються і не мають такого резонансу, як ситуації, що їх спричинили.

Тетяна Урбанська