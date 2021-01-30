Правоохоронці встановлюють обставини смерті / фото sputnik.by
У Кам'янському біля будівлі 9-ї міської лікарні виявили чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки.
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За інформацією джерел, 55-річний чоловік перебував на лікуванні. Йому діагностували двосторонню пневмонію.
Приблизно о 16:00 він піднявся пожежними сходами на висоту третього поверху і зістрибнув. Від отриманих травм він помер на місці.
Правоохоронці встановлюють обставини смерті.
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