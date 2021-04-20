Служба безпеки України проводить масштабні навчання в усіх областях.

Служба безпеки України переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України. У більшості областей СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання. При цьому, йдеться не лише про прикордонні області.

Про це РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

"Співробітники СБУ у всіх областях, а не тільки у прикордонних, переведені у режим підвищеної готовності. Посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності Служби", - розповів речник спецслужби.

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За його словами, у більшості областей країни Служба безпеки України уже проводить масштабні антитерористичні навчання, або вони заплановані на найближчий час.

«Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави. Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам», - йдеться у повідомленні.

Навчання СБУ: що відомо

В ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи.

У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних сил, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

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Автор: Тарас Сидоржевський