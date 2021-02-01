Мова йде про канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад» та інші.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення російських спецслужб. Зокрема, вела низку регіональних та всеукраїнських Telegram-каналів.

Як йдеться в повідомленні на сайті СБ, спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних ресурсів в Telegram.

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Мова йде про канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Стверджується, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої «руської весни». Наразі вони «базуються» на території підконтрольної Росії «ПМР» – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі.

Встановлено, що «головним менеджером» агентурної мережі є одесит, один із організаторів одеського «Антимайдану». Наразі його розшукують за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Наголошується, що фігурант особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів. Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

СБУ вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів.

«За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Додатково оперативники отримали матеріали, які можуть свідчити про причетність затриманої до збирання таємної інформації в інтересах спецслужб РФ.

Також заочну підозру за держзраду оголошено очільнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.

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Автор: Дмитро Захаров