СБУ знешкодила російських агентів, які в Одесі готували провокації на 7 жовтня (день народження Путіна).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.
Перед агентами стояли наступні завдання:
- збирати інформацію щодо співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих "списків зачистки", якби росіянам вдалося захопити область;
- проводити провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами "руского міра";
- купувати зброю та супутні товари для російських ДРГ, яких планували "закинути" у місто.
Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора РФ: вивісили ворожий триколор із гаслом "Одесса – русский город" і передали ці фото для російських ЗМІ.
Наступною акцією мало стати "привітання Путіна з днем народження" 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента РФ.
Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.
Посіпаки рашистів збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків, і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість й віддати інші цінні речі.
Проте завдяки діям СБУ на випередження зловмисників вдалося затримати під час спроби викрадення бізнесмена.
Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.