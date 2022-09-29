Посіпаки рашистів проводили спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами "руского міра".

СБУ знешкодила російських агентів, які в Одесі готували провокації на 7 жовтня (день народження Путіна).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Перед агентами стояли наступні завдання:

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збирати інформацію щодо співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих "списків зачистки", якби росіянам вдалося захопити область;

проводити провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами "руского міра";

купувати зброю та супутні товари для російських ДРГ, яких планували "закинути" у місто.

Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора РФ: вивісили ворожий триколор із гаслом "Одесса – русский город" і передали ці фото для російських ЗМІ.

Наступною акцією мало стати "привітання Путіна з днем народження" 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента РФ.

Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.

Посіпаки рашистів збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків, і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість й віддати інші цінні речі.

Проте завдяки діям СБУ на випередження зловмисників вдалося затримати під час спроби викрадення бізнесмена.

Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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