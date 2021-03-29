Науковець відомий своїми напрацюваннями в галузі дослідження механізму руйнування цементного бетону.

У неділю, 28 березня, від ускладнень COVID-19 помер професор та завідувач кафедри Львівської політехніки Сергій Солодкий. Життя львівського науковця обірвалося на 62 році.

Читайте такожПішов з життя відомий доброволець АТО - один з "кіборгів" Донецького аеропорту (відео)Про це повідомляється на сайті НУ «Львівська політехніка».

«Перестало битися серце талановитого і чуйного педагога, видатного науковця, прекрасної людини – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка» Сергія Йосифовича Солодкого», – говориться у повідомленні.

В університеті зазначили, що причиною смерті педагога стали ускладнення від COVID-19.

Сергій Солодкий: чим відомий науковець

Професор Сергій Солодкий відомий своїми напрацюваннями в галузі дослідження механізму руйнування цементного бетону за критеріями механіки руйнування.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Був лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки.

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Автор: Катерина Шварц