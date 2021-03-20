Акція на підтримку Стерненка в Києві 20 березня / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Біля будівлі Офісу президента України зібралися учасники акції на підтримку засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка.

Як передає кореспондент УНІАН, прохід по вулиці Банковій відкрито, тому люди можуть вільно проходити до будівлі ОП.

Акція на підтримку Стерненка в Києві 20 березня / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

На площі перед будівлею Офісу президента України у Києві зібралися понад тисячу прихильників. Дехто з них прийшли з державними або червоно-чорними прапорами.

Акція на підтримку Стерненка в Києві 20 березня / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Акція на підтримку Стерненка в Києві 20 березня / фото УНІАН, Дмитро Хилюк
Акція на підтримку Стерненка в Києві 20 березня / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Будівлю Офісу президента посилено охороняють поліцейські та нацгвардійці. Також багато правоохоронців розмістилися на прилеглих до ОП вулицях. Там припарковано пожежний автомобіль, поліцейські вантажівки та легковики.

Вирок Стерненку: що відомо

  • 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненко покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.
  • Його і ще одного звинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони будуть перебувати до вступу вироку в законну силу.
  • 19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненка і залишив його під вартою.
  • Крім того, Приморський райсуд Одеси з Вересня 2020 року розглядає справу за звинуваченням Стерненка в умисному вбивстві напав на нього Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк