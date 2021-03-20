Сьогодні у активіста день народження, йому виповнилося 26 років

Біля будівлі Офісу президента України зібралися учасники акції на підтримку засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка.

Як передає кореспондент УНІАН, прохід по вулиці Банковій відкрито, тому люди можуть вільно проходити до будівлі ОП.

На площі перед будівлею Офісу президента України у Києві зібралися понад тисячу прихильників. Дехто з них прийшли з державними або червоно-чорними прапорами.

Будівлю Офісу президента посилено охороняють поліцейські та нацгвардійці. Також багато правоохоронців розмістилися на прилеглих до ОП вулицях. Там припарковано пожежний автомобіль, поліцейські вантажівки та легковики.

Вирок Стерненку: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненко покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного звинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони будуть перебувати до вступу вироку в законну силу.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненка і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з Вересня 2020 року розглядає справу за звинуваченням Стерненка в умисному вбивстві напав на нього Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк