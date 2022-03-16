Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про активізацію випадків інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги.
Як зазначили в Центрі, такі повідомлення мають певні ознаки. Там пропонують звернути увагу на:
- використання неофіційних каналів зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки);
- відсутність посилання на офіційних представників волонтерських спільнот/ОДА/Червоного хреста;
- надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного/воєнного обладнання;
- акцент на емоціях провини, жалю, а текст часто виділений великими літерами та знаками оклику;
надто очевидні запити (їжа, медикаменти).
Крім цього, автори називають суми вже зібраних коштів без інструменту їх підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфандингових платформ).
Також текст фейкового повідомлення з проханням про допомогу може бути написаний за допомогою перекладача та містити очевидні помилки та русизми.
Як приклад в центрі навели повідомлення про термінову допомогу військовому шпиталю в Києві.
"Перевіряйте дані перш ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман, або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", - закликають в центрі.