Неправдиві повідомлення мають характерні ознаки.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про активізацію випадків інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги.

Як зазначили в Центрі, такі повідомлення мають певні ознаки. Там пропонують звернути увагу на:

використання неофіційних каналів зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки);

відсутність посилання на офіційних представників волонтерських спільнот/ОДА/Червоного хреста;

надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного/воєнного обладнання;

акцент на емоціях провини, жалю, а текст часто виділений великими літерами та знаками оклику;

надто очевидні запити (їжа, медикаменти).

Крім цього, автори називають суми вже зібраних коштів без інструменту їх підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфандингових платформ).

Також текст фейкового повідомлення з проханням про допомогу може бути написаний за допомогою перекладача та містити очевидні помилки та русизми.

Як приклад в центрі навели повідомлення про термінову допомогу військовому шпиталю в Києві.

"Перевіряйте дані перш ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман, або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", - закликають в центрі.

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