Демонстранти вимагають, зокрема, встановити адекватну ціну на вугілля.

У Києві проходить акція протесту шахтарів, котрі вимагають погасити заборгованість з зарплати.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Також демонстранти вимагають встановити адекватну ціну на вугілля, зупинити імпорт енергоресурсів із Росії та Білорусі й покращити умови праці.

Що було до цього

Раніше член комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних питань, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що шахтарі з усіх державних шахт України мають намір 12 травня приїхати до Києва на безстрокову акцію протесту.

11 травня 2021 року Міністерство енергетики досягло домовленості з Міністерством фінансів щодо термінового погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за поточний рік, повідомляє прес-служба Міненерго.

3 вересня гірники залізорудної шахти «Жовтнева» в Кривому Розі після нічної зміни відмовилися підніматися на поверхню. Вони оголосили акцію протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент, повернути пільговий стаж за списками 1 і 2, а також припинити порушення при атестації. Страйк тривав півтора місяця.

У червні 2020 року шахтарі з різних регіонів України проводили безстрокову акцію протесту, на якій, серед іншого, вимагали погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати зарплати.

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Автор: Яна Ставська