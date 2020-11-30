Найгірше ситуацію в Україні оцінюють жителі Донбасу.

Понад 70% українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", які на прес-конференції представила голова правління центру Ольга Балакірєва.

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Так, 73,2% українців переконані, що країна рухається в неправильному напрямку.

Найгірше оцінюють ситуацію жителі Донбасу, 84,1% яких зазначили, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку.

Водночас таку ж відповідь дали 78,3% респондентів з південного регіону країни, 74,8% - із західного, 73,3% - зі східного та 68,5% - з центрального.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося з 18 по 26 листопада серед 3020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,9%.

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Автор: Антоніна Доломанжи