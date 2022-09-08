За словами власника Михайла, насправді джек-рассел – нелегка собака, оскільки має важкий характер та потребує постійного руху.

Пес-піротехник Патрон разом зі своїм господарем Михайлом Ільєвим – начальником частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Чернігівській області - завітали до студії "Сніданку з 1+1".

Михайло розповів, як чотирилапий з'явився у їхній родині та чому пес вдома, як маленький терміт.

За словами чоловіка, вони дуже довго обирали породу собаки. Зважали на критерії того, що це має бути маленький пес для життя в квартирі, щоб з ним можна було подорожувати, а також за можливості брати на роботу. Ім’я для джека-рассела обрав син, який знає напрямок роботи батька та розбирається в калібрах боєприпасів. Серед імен були навіть варіанти Снаряд та Пуля. Проте родина зупинилась на назві Патрон.

За словами власника Михайла, насправді джек-рассел – нелегка собака, оскільки має важкий характер та потребує постійного руху. Це та порода, якою потрібно весь час займатись. Господар Патрона зізнається, що просто так залишити його вдома неможливо.

"Чому я говорю на нього маленький терміт? Бо він може наробити багато шкоди. Це все одно норкові, мисливські собаки. Кросівки, кімнатні капці, шпалери, лінолеум – ми це все пройшли", - наголосив власник Патрона.

Також Ільєв підкреслив, що перед тим, як обрати собі цю породу, потрібно її дуже добре вивчити. Наразі через популярність Патрона багато українців зацікавились саме джеком-расселом. На питання, чи планується потомство у найпопулярнішого пса країни, власник відповів, що наразі піротехніку не до цього, адже він має багато роботи. І додав: "Ми не хочемо, щоб на бренді Патрона була якась спекуляція. Щоб люди заробляли великі кошти, заявляючи, що це син Патрона".

Нагадаємо, пес Патрон із початком повномасштабної війни Росії проти України став одним з найбільш відомих собак нашої країни. Він має державну нагороду, власну сторінку в соцмережах та вишиванку. Йому пишуть листи з проханням про зустріч, надсилають подарунки. УНІАН побачився з Патроном та його господарем, дізнався, чому Патрон – не службовий пес, як розраджує "колег" та які смаколики полюбляє.

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