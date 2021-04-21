Прем’єр передбачає, що масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі коронавірусної хвороби.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про стабілізацію із поширення COVID-19 в Україні, проте закликав утриматися від масових скупчень людей на травневі свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання уряду.

"Наразі ми можемо говорити, що ситуація в Україні стабілізується. Не тільки з точки зору кількості нових випадків, але і з точки зору навантаження на медичну систему. Але те, що ми виходимо із чергової хвилі, не означає, що коронавірус зник. Це точно не означає, що ми можемо повернутися до масових гулянь, вечірок, скупчень людей. Ми маємо залишатися обачними та обережними", - наголосив прем'єр.

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Він закликав громадян проявити обачність та обережність у період травневих свят і залишатися ці дні вдома.

"Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі коронавірусу", - наголосив прем'єр.

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Автор: Леся Лещенко