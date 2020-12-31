Після установки до них підведуть електрику.

У середу, 30 грудня, на Шулявському мосту в Києві замість електроопор, що впали, встановили нові.

Про це повідомляє APnews.

"Основну частину стовпів вже встановили. Оцінити якість монтажу не представляється можливим, адже велися роботи по установці верхньої частини стовпа, де знаходяться світлові елементи. Після установки до них підведуть електрику", - йдеться в повідомленні.

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Шулявський міст у Києві: падіння стовпів

15 грудня на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вул. Гетьмана та вул. Довженка. В результаті інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Люди не постраждали.

За фактом падіння електроопор відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Реконструкція Шулявської розв'язки була проведена у 2019 році.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

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Автор: УНІАН