Основну частину стовпів вже встановили / фото APnews

У середу, 30 грудня, на Шулявському мосту в Києві замість електроопор, що впали, встановили нові.

Про це повідомляє APnews.

"Основну частину стовпів вже встановили. Оцінити якість монтажу не представляється можливим, адже велися роботи по установці верхньої частини стовпа, де знаходяться світлові елементи. Після установки до них підведуть електрику", - йдеться в повідомленні.

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Шулявський міст у Києві: падіння стовпів

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Автор: УНІАН