Слідчі дії також проводяться вдома у гендиректора Експоцентру.

Правоохоронці проводять обшуки в павільйонах та офісі Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).

Про це в Facebook повідомив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін.

Він уточнив, що обшуки СБУ і Нацполіції ведуться також у нього вдома.

"Коли я тільки прийшов працювати на ВДНГ, мені говорили, що буде непросто. Багато хто не вірив, що у мене і моєї команди вийде перетворити напівзруйнований комплекс в популярне місце відпочинку городян. Запевняли, що реформувати державну інституцію - завдання не з простих", - пише він, додаючи, що за роки роботи звик до постійних судів за землю, боротьби за виживання і виплати величезного податкового боргу, який був сформований ВДНГ перед державою багато років тому. Який, до слова, було закрито минулого тижня.

"Але чого я точно не міг очікувати, що наші правоохоронні органи вирішать діяти в такій агресивній формі. Тим більше, що я завжди відкритий для будь-яких перевіряючих органів, вся звітність ВДНГ публікується на сайті комплексу. На будь-який запит державних служб, ми готові надавати документи і пояснення", - додав Мушкін.

Він натякнув, що усунення його з посади може бути вигідно тим, хто намагається побудувати ТРЦ на парковці центру або рейдерськи захопити сквери всередині комплексу.

"Тому прямо зараз в офісі ВДНГ, павільйонах і у мене вдома люди у формі вилучають документи і заарештовують обладнання... Але навіть попри це, хочу заявити наступне: Я не для того майже 5 років керую Експоцентром, щоб так просто здатися", - запевнив гендиректор ВДНГ.

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Автор: Іван Бойко