У Полтавській області триває підготовка до початку зведення нового моста в місті в Кременчук у межах програми «Велике будівництво».

Новий Кременчуцький міст стане частиною обходу на держаний автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через Кременчук) – Маріуполь. Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов зазначає, що зараз триває розроблення ПКД та розроблення стадії підготовчих робіт.

«Зведення нового мосту в Кременчуці – серед пріоритетів програми «Велике будівництво». Реалізація цього амбітного й унікального проєкту зрушила з місця за підтримки Президента Володимира Зеленського. Очікуємо, що повний проєкт мосту буде готовий на початку вересня», – зазначає Олег Синєгубов.

Він додає, що при Полтавській ОДА створили й провели перше засідання робочої групи, яка буде координувати розв'язання супутніх питання, що виникатимуть під час будівництва мосту. До групи ввійшли представники органів місцевого самоврядування, всі служби, організації, установи, які дотичні до зведення мосту.

«Проєкт надзвичайно складний, тому він і вимагає хорошої командної роботи, координації дій на місцях. Важливо, щоб і сили підрядника йшли на будівництво, а не розв’язання бюрократичних питань. Такий майданчик комунікації при ОДА показав свою ефективність, коли область втілювала в життя низку важливих завдань: від будівництва маленьких амбулаторій, реконструкцій приймальних відділень до зведення нового обласного кардіоцентру, трас Н-31, М-03та об'їзної дороги навколо Полтави», – наголошує очільник Полтавщини.

Будуватиме міст турецька компанія Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Шіркеті. Служба автодоріг Полтавської області вже уклала з нею договір на суму 11 млрд 248 млн 700 тис. грн. Згідно з договором, термін будівництва становить 48 місяців, починаючи з 2021 року.

Мостовий обхід буде складатися із північних і південних під’їзних шляхів та безпосередньо ланкового мосту. Довжина ланкового мосту складе 820 метрів, довжина естакади – 1,9 км естакад, загальні дорожні роботи – 5,4 км.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов резюмує, що будівництво Кремечуцького моста є важливою економічною та соціальною ініціативою для Полтавщини.

«Це інвестиції, нові робочі місця, гарний майданчик, де можуть проходити практику студенти вишів та учні профтехучилищ. Також нашою принциповою позицією є сплата податків до місцевих бюджетів. Така вимога в нас до будь-яких інвесторів, які працюють на Полтавщині», – сказав Олег Синєгубов.

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Автор: УНІАН