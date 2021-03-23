На сьогодні функціонує 36 платних камер у 26 слідчих ізоляторах.

Сума надходжень від платних камер у слідчих ізоляторах України становить 3 млн грн.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

"Три мільйони гривень принесли бюджету платні камери у слідчих ізоляторах. Поки у нас функціонує 36 платних камер у 26 слідчих ізоляторах і усе ще попереду", - зазначив міністр.

За його словами, за ці кошти уже відремонтували 39 безкоштовних камер на 280 місць.

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"До речі, ремонти почалися не лише у Києві, безкоштовні камери стають ліпшими і в Одесі, Хмельницькому та Миколаєві та інших містах", - уточнив міністр.

Платні камери в СІЗО: що відомо

Постановою Кабінету міністрів №305 від 22 квітня 2020 року запроваджено експериментальний проект щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України.

Станом на 26 січня, за даними Мін’юсту, платні камери в СІЗО принесли прибуток у понад 2,2 млн грн. У відомстві зазначили, що всі кошти, зароблені в ході експериментального проекту, будуть спрямовані на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

У лютому 2021 року канцелярія Окружного адміністративного суду Києва зареєструвала позов уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Міністерства юстиції, яким оскаржується запровадження платних послуг з надання поліпшених побутових умов у СІЗО.

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Автор: Леся Лещенко