Одна з батьків заявила: вона не хоче, щоб її дитина «сиділа за одним столом з «незаможними».

У Криворізькій загальноосвітній школі №1 між батьками одного з класів виник конфлікт на ґрунті так званих «шкільних поборів». Частина батьків почала ображати тих, хто з тих чи інших причин відмовляється здавати гроші на «шкільні потреби».

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На ситуацію звернув увагу блогер Олексій Таймурзін, який виклав скріншоти листування батьківського чату.

Судячи з листування, проблема почалася з того, що не всі батьки здали гроші на день народження вчительки.

Обговорення скотилося в образи і цькування за майновою ознакою. Одна з батьків заявила: вона не хоче, щоб її дитина «сиділа за одним столом з «незаможними».

"Я за відпочинок і будь-який кіпіш для дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" і їх спонсорувати не збираюся", - написала вона.

У розгніваної матері знайшлися прихильники. Вони нарікають, що чимало батьків "тікають" з батьківських зборів, аби не обговорювати фінансові питання.

Листування, вочевидь, показав блогеру один з батьків класу. За його словами, на батьків чинять тиск, вимагаючи здавати гроші на свята і навіть на покупку телевізора, хоча діти вчаться вже в 11 класі.

Листування викликало бурхливе обурення у користувачів Facebook. Незадоволеним батькам пропонують віддавати дітей в приватні школи, де роль «незаможних» приміряють на себе вже вони.

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Автор: УНІАН