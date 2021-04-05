За даними ЗМІ, українки позували оголеними на балконі хмарочоса.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що у Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв’язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих – 11 громадянок України. Українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з’ясування усіх обставин цієї справи", - зазначив речник.

За його словами, 6 квітня український консул має відвідати затриманих.

Скандал з голими моделями на балконі хмарочоса у Дубаї

Як повідомляє британське видання Mirror, у суботу ввечері, 3 квітня, у соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі у Дубаї позували оголені жінки. За це їх було заарештовано.

На відео видно більше десятка молодих жінок на балконі хмарочоса, яких, як стверджується, чоловік знімав на камеру.

Поліція заявила, що було арештовано групу людей, які з'явилися на "непристойному відео".

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Жінкам може загрожувати обвинувачення у розпусних діях.

Місцева газета The National припускала, що це відео могло бути своєрідним "рекламним трюком".

Водночас, зауважує видання, такий "трюк" може призвести до негативних наслідків, оскільки в ОАЕ за поцілунки у публічних місцях або розпивання алкоголю без спеціального дозволу загрожує ув'язненням.

Затримані жінки можуть провести до 6 місяців у в'язниці і виплатити штраф. За даними британського видання, цей штраф може становити близько однієї тисячі фунтів (38,5 тис. грн).

Голі моделі на балконі в Дубаї: що ще відомо

За інформацією Telegram-каналу «Голос Москви», за зйомку в оголеному вигляді на скляному балконі хмарочоса в Дубаї поліцейські затримали всього близько 40 осіб.

Як пише «Лента дня», затримані дівчата – з Росії, Білорусі та України. А знімав їх чоловік з Ізраїлю, якому загрожує схоже покарання – трохи більше тисячі доларів штрафу і строк у в'язниці.

У справі про зйомки голих моделей на балконі в Дубаї затриманий IT-підприємець, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов.

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Автор: Віталій Саєнко