У Програмі медичних гарантій, яка діє в Україні, ряд послуг безкоштовні для людей з онкологічними захворюваннями. Але в деяких медзакладах за ці послуги продовжують вимагати кошти.

В Україні вже кілька років діє Програма медичних гарантій, завдяки якій пацієнти мають право отримувати якісну безоплатну медичну допомогу в медзакладах, що мають відповідні договори з Національною службою здоров’я (НСЗУ). Працює Програма і щодо онкопацієнтів.

VoxCheck за підтримки проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я" продовжує роз’яснювати, як діє державна Програма медичних гарантій, які медичні послуги в рамках програми безоплатні для українців, та що робити, якщо ваші права порушуються під час надання такої медичної допомоги.

Наразі говоримо про те, які послуги та за якими пакетами безоплатні для онкопацієнтів, хто такі "представники пацієнтів" та як вони допомагають людям відстоювати їх права у медзакладах.

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На що скаржаться пацієнти онкологічних відділень

Пілотний проєкт НСЗУ, Міністерства охорони здоровʼя України, Світового банку та Руху "Чесно" — "Представник пацієнта" — стартував у п’ятьох українських лікарнях у квітні 2024 року.

Представниками пацієнта є попередньо навчені люди, які протягом робочого дня перебувають у лікарні, аби пацієнти могли звертатись до них. Вони фіксують звернення, сприяють у реагуванні на випадки порушень, спостерігають за процесами надання допомоги в медзакладі. Проєкт розрахований на два місяці. Впродовж цього періоду всі зафіксовані звернення передаються далі на опрацювання НСЗУ.

З якими питаннями до "представників пацієнта" найчастіше звертаються? Діапазон — вельми широкий: від того, як знайти потрібний кабінет чи взяти направлення, до того, як подати скаргу щодо вимагання коштів. Однак є і позитивні відгуки. Приміром, пацієнти підходять, аби зафіксувати подяку лікарям за гарне ставлення, професіоналізм чи безоплатне лікування.

Загалом найчастіше скаржаться на потребу самостійно купувати ліки та сплачувати за імуногістохімічні обстеження. Ба більше, вимагати можуть купівлю не лише ліків, але й медичних інструментів та інших виробів. Крім того, пацієнти відмічають великі черги при проходженні обстежень і відмови у наданні електронних направлень на лабораторні дослідження.

Що буде, якщо подати скаргу?

Нещодавно Національна служба охорони здоров’я (НСЗУ) отримала звернення від дружини пацієнта з онкологічним захворюванням. За словами жінки, від родини вимагали кошти за операцію та ліки. Представники пацієнта від ГО "Афіна. Жінки проти раку" допомогли зафіксувати скаргу у Національному інституті раку та надати її до НСЗУ.

Віцепрезидентка громадської організації Вікторія Романюк зазначила, що наразі "скарга розглядається керівництвом Національного інституту раку".

"Також скарга була відправлена в Міністерство охорони здоров’я України. З міністерства надіслали відповідь, що про даний випадок повідомлено до Національної поліції України", — додала Вікторія Романюк.

Своєю чергою, у НСЗУ повідомили, що у Національному інституті раку відреагували на скаргу управлінськими рішеннями.

"НСЗУ — не каральний орган. Коли до нас надходить скарга, в першу чергу про неї повідомляємо надавача медичних послуг, просимо відновлення права пацієнта. Є надавачі, які одразу розв’язують питання, наприклад, повертають кошти за лікування, які незаконно вимагали. Є також менеджери, які розбираються в ситуації та ухвалюють управлінські рішення щодо лікарів. В Національному інституті раку за зверненням пацієнтів через вимагання коштів за лікування звільнили близько 10 лікарів", — розповіла Голова НСЗУ Наталія Гусак.

У Нацслужбі здоров’я також додали, що підготували меморандум про взаємодію та співпрацю з Національною поліцією України.

"Це документ, який діятиме на користь пацієнтів для відновлення їхнього права, зокрема там, де є вимагання коштів або реалізація лікарських засобів, закуплених за державні кошти", — роз’яснює Гусак.

При цьому, у службі зазначають, що не всі скарги мають об’єктивний характер, тому кожна скарга опрацьовується індивідуально.

Онкологія у Програмі медичних гарантій

Варто знати, що усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією є безоплатними, адже їх покриває Програма медичних гарантій. Серед послуг — діагностика, лікування, включно з ліками, а також подальша реабілітація та паліативна допомога.

Діагностика

Для раннього виявлення онкології в Програмі медичних гарантій є шість безоплатних досліджень: мамографія, колоноскопія, гастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія та гістероскопія.

Крім того, при підозрі на онкологію, пацієнт має право безоплатно здати аналіз крові, спинномозкової рідини тощо та пройти інструментальні дослідження (МРТ та КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням, рентген, УЗД та ін.). Електронне направлення на необхідні аналізи та обстеження надає сімейний лікар. Зробити аналізи та обстеження можна у багатопрофільних клінічних лікарнях або спеціалізованих онкозакладах.

Дізнатись адреси закладів можна:

за номером контакт-центру НСЗУ: 16-77;

за допомогою дашборда на сайті НСЗУ: розділ "Е-дані"/"Аналітичні панелі (дашборди)"/ "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

Лікування

Пацієнт із підтвердженим онкологічним діагнозом або гематологічним захворюванням має право на безоплатне хіміотерапевтичне та радіологічне лікування, а також на лікування методом еферентної терапії або з застосуванням аферезу клітин крові.

Лікування може бути в амбулаторних або стаціонарних умовах та включає лабораторні й інструментальні дослідження, ліки, медичні вироби, витратні матеріали, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення, анестезію.

Якщо в медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, то променева терапія з цим обладнанням також включена в безоплатні послуги.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання — воно безоплатне і покривається пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Ліки

Ліки, доступні безоплатно для онкопацієнтів, перераховані у Постанові Кабінету Міністрів №216. Також пацієнти у стаціонарі забезпечуються ліками з Національного переліку основних лікарських засобів.

Перевірити, чи входять призначені препарати до Національного переліку основних лікарських засобів, можна наступними способами:

звірити з переліком, наданим у Постанові Уряду №333;

скористатись мобільним додатком "Ліки Контроль".

Щоб знайти інформацію про наявність ліків у медичному закладі, потрібно скористатись:

сайтом лікарні чи інформаційний стенд у приміщенні закладу;

сервісом "Є-ліки".

Супровід, реабілітація та паліативна допомога

Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, йому гарантовано безоплатний супровід лікаря за Програмою медичних гарантій. У разі потреби лікар може направити пацієнта або на реабілітацію, або на отримання паліативної допомоги. Обидві послуги надаються як в амбулаторних, так і стаціонарних умовах.

Чому кожна скарга — важлива

Не потрібно боятися скаржитися. Кожен випадок порушення прав пацієнта має свої особливості та розглядається індивідуально. Головне – щоби пацієнти не мовчали у разі порушення їх прав та вимагання коштів за медичні послуги, які вже оплатила держава. Цим самим громадяни сприяють скороченню неформальних платежів.

Звернення до НСЗУ допоможе пацієнту повернути кошти або ж отримати необхідну послугу, а службі — зібрати більше інформації щодо роботи лікарні, на яку потім спиратимуться при прийнятті рішень про продовження контракту з медичним закладом. Подібний тандем пацієнта та держави допомагає покращувати українську медичну систему.

Приміром, задля покращення власної ефективності, в НСЗУ вже переформатували деякі процеси: створили відділ для роботи зі скаргами, поліпшили доступ до інформації про можливість скаржитись (роз’яснення на сайті НСЗУ, консультації операторів контакт-центру та представників пацієнтів), зробили інформацію про скарги публічною (дашборд на сайті НСЗУ).

"Загалом, скарги для нас є частиною ризикоорієнтованої системи. У жовтні 2023 року Уряд ухвалив постанову, згідно з якою змінив порядок проведення моніторингу медзакладів. Звісно, НСЗУ може прийти з моніторингом до будь-якого медзакладу, але у тих, на які найбільше скаржаться пацієнти, плановий та позаплановий моніторинги відбуваються швидше", — відмічає Голова НСЗУ Наталія Гусак.

Як та куди подати скаргу:

Заповнити електронну форму на сайті НСЗУ.

Зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Надіслати листа на електронну пошту: info@nszu.gov.ua або ж листа на звичайну пошту за адресою: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.

Написати звернення на особистому прийомі громадян.

Звернутися до представників пацієнта, якщо ви проходите лікування у таких медичних закладах: Національний інститут раку, Київська обласна клінічна лікарня, Київській міський пологовий будинок №6, Перше територіальне медичне об’єднання Львова та Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

Тетяна Стежар