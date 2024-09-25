9 листопада набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації.

Відстрочки від мобілізації в Україні діятимуть до 9 листопада, коли набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін, інформує Кременчуцька газета.

За словами Істоміна, право на відстрочку мають:

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружину, яка проходить військову службу;

чоловіки, які навчаються після здобуття середньої освіти за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти;

чоловіки, чиї близькі родичі (дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти, захищаючи батьківщину під час російсько-української війни;

чоловіки, зайняті постійним доглядом за батьком чи матір’ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла, визнана зниклою безвісти тощо;

чоловіки, які мають одного із своїх батьків або одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та, відповідно до закону, зобов’язані їх утримувати.

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При цьому Істомін нагадав, що відстрочки надаються максимум на 90 днів. При цьому всі документи діятимуть до 9 листопада, після чого їх потрібно буде продовжити:

"Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації, і чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр"

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