Пара закоханих із Харкова, які у День святого Валентина вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити почуття і прожити так три місяці, вирішили не знімати окови.
Про це повідомляє ТСН.
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Як зазначається, саме сьогодні, коли стікає термін експерименту, пара оголосила, що поки не готова знімати ланцюги.
Своє рішення бути скутими і надалі пара пояснює тим, що вирішили ланцюг продати на аукціоні, а зараз ведуть про це перемовини. Також запланували розковуватися вже у РАГСі, адже Саша освідчився Вікторії і вона погодилась.
Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо
- У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.
- Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.
- Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.
- Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки.
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