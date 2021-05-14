Пара продасть ланцюги на аукціоні.

Пара закоханих із Харкова, які у День святого Валентина вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити почуття і прожити так три місяці, вирішили не знімати окови.

Про це повідомляє ТСН.

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Як зазначається, саме сьогодні, коли стікає термін експерименту, пара оголосила, що поки не готова знімати ланцюги.

Своє рішення бути скутими і надалі пара пояснює тим, що вирішили ланцюг продати на аукціоні, а зараз ведуть про це перемовини. Також запланували розковуватися вже у РАГСі, адже Саша освідчився Вікторії і вона погодилась.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки.

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Автор: Катерина Лиманська