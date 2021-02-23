Батьки закутих не можуть збагнути, навіщо ось так ходити на ланцюгу.

Закохані з Харкова, які скували себе ланцюгом 14 лютого, за тиждень життя вкупі навчилися усе робити разом, окрім як готувати їсти.

Читайте також"Настя із Уханя" і голова ДМС Соколюк одружилися (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За тиждень на ланцюгу дівчина вивчила, де в авто який бачок. Він - навчився їй робити укладання.

Батьки закутих не можуть збагнути, навіщо ось так ходити на ланцюгу. Пара живе окремо на орендованій квартирі.

Заробляти на блогерстві спочатку не розраховували, а тепер уже не проти. Найняли піарницю і шукають smm-спеціаліста. Щоби вистачало і їм на зарплату - планують не розковуватися і вражати далі

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

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Автор: УНІАН