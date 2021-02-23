Закохані з Харкова, які скували себе ланцюгом 14 лютого, за тиждень життя вкупі навчилися усе робити разом, окрім як готувати їсти.
Читайте також"Настя із Уханя" і голова ДМС Соколюк одружилися (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За тиждень на ланцюгу дівчина вивчила, де в авто який бачок. Він - навчився їй робити укладання.
Батьки закутих не можуть збагнути, навіщо ось так ходити на ланцюгу. Пара живе окремо на орендованій квартирі.
Заробляти на блогерстві спочатку не розраховували, а тепер уже не проти. Найняли піарницю і шукають smm-спеціаліста. Щоби вистачало і їм на зарплату - планують не розковуватися і вражати далі
Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо
- У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.
- Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.
- Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.
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