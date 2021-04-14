Протягом 2017-2019 років Новак отримав від підозрюваного $575 тисяч та 70 тис. євро як "абонентську плату" за "лояльність" до його компаній.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття українця, якого підозрюють у наданні хабара екс-очільнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Як повідомляє прес-служба САП, міжнародна слідча група зібрала достатньо доказів, які свідчать про надання громадянином України хабаря у 575 тис. доларів та 70 тис. євро екс-керівнику "Укравтодору".

Уточнюється, що викритий громадянин є кінцевим бенефіціарним власником групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України.

Читайте такожУ затриманого екс-глави "Укравтодору" є паспорти України та Польщі – НАБУ

За інформацією прес-служби Національного антикорупційного бюро, підозрюваний протягом 2017-2019 років особисто та через підконтрольних йому осіб систематично надавав неправомірну вигоду як "абонентську плату" керівництву "Укравтодору" в обмін на "лояльність" до його компаній.

За вказані кошти колишній очільник "Укравтодору" забезпечував сприяння відповідній компанії у продовженні здійснення оплати за угодою про виконання дорожніх робіт, забезпечував відтермінування здачі робіт за такою угодою, а також запобігав її достроковому розірванню.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

"Одночасно виконано доручення Окружної прокуратури міста Варшави та вручено відповідні процесуальні документи з приводу притягнення до кримінальної відповідальності вказаної особи й за законодавством Польщі", - додали у САП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Тісленка, який є власником компанії "Альтком".

Справа Новака: деталі

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Новака з посади голови "Укравтодору". Він очолював компанію протягом трьох років.

За даними слідства, використовуючи службове становище в Україні, екс-посадовець висловлював прохання про отримання неправомірної вигоди, проте сам факт її отримання відбувався на території Польщі. Наразі у справі повідомлено про підозру 6 особам.

Для приховування злочинів екс-очільник "Укравтодору" створював у Польщі підконтрольні компанії, статутний капітал яких поповнювали учасники тендерних процедур "Укравтодору", або учасники тендерів могли викупити підконтрольні компанії за суми, які в сотні разів перевищували розмір їх статутного капіталу.

20 липня 2020 року польські правоохоронці заявили про затримання в Польщі Новака, а також колишнього командира спецпідрозділу JW GROM Даріуша С. і підприємця з Гданська Яцека П.

У вересні у Польщі затримали ще трьох осіб, серед них директор польського паливно-енергетичного концерну Даріуш К. та колишній член правління енергетичних компаній Войцєх Т.

Новак перебував під вартою, однак 12 квітня 2021 року суд у Варшаві випустив його під заставу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи