Після смерті дитини прийшов позитивний результат тесту на COVID-19.

12-річна дівчинка, яка померла в лікарні Одеси, важила менш як 30 кг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила директор дитячої МКЛ № 3 Олена Артемова.

За її словами, 28 квітня о 10:30 дитина була доставлена в лікарню бригадою швидкої медичної допомоги в стані коми.

«У стані крайньої тяжкості. Температура тіла 35,2, пульс - 20, частота дихання - до 10, сатурація - 75, глюкоза - 1 (вкрай низький показник - УНІАН), тиск - 50 на 40 ... У віці 12 років і 10 місяців дитина важила 28 кг ... Вона не реагувала абсолютно ні на що, і відразу була піднята у відділення інтенсивної терапії, де почалися реанімаційні заходи», - розповіла Артемова, підкресливши, що у дівчинки були явні ознаки кахексії (крайнє виснаження організму).

Також у дитини була відсутня підшкірна жирова клітковина, було загострене обличчя та інші ознаки захворювання.

За інформацією Артемової, попередній діагноз, який поставили дівчинці, - кома другого ступеня (глибока кома), синдром дегідратації (зневоднення), кахексія, поліорганна недостатність (важка неспецифічна стрес-реакція організму) і підозра на COVID-19.

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«Крім того, УЗД показало, що у дитини серцева недостатність ... Обстеження показало ураження всіх внутрішніх органів ...», - акцентувала Артемова.

За її словами, медики зробили все можливе, щоб врятувати дівчинку: її підключили до різної апаратури, в тому числі до апарату ШВЛ. Однак через 19 годин вона померла.

Як зазначила директор лікарні, при прийомі школярці було зроблено швидкий тест на COVID-19, який дав негативний результат, а вже сьогодні з лабораторії надійшла відповідь ПЛР-діагностики, згідно з якою коронавірус в організмі присутній.

Медик уточнила, що у зв'язку з загибеллю дитини відкрито кримінальне провадження, яке передбачає проведення ряду експертиз. У рамках розслідування перевірять результати зазначених досліджень і встановлять остаточну причину смерті.

Директор також розповіла, що дівчинку супроводжувала жінка, яка представилася її бабусею. Родичка пояснила, що викликала швидку допомогу, оскільки вранці не змогла внучку розбудити. Вона розповіла лікарям, що «кілька місяців тому» дитина важила 55 кг, але не уточнила, чи вживала вона якісь препарати, заявивши, що на всі запитання відповість мати потерпілої.

«Мама приїхала після того, як ми викликали поліцію», - пояснила Артемова.

Смерть дівчинки в Одесі: що відомо

29 квітня в одеській лікарні померла 12-річна дівчинка.

За даними поліції, у потерпілої була анорексія, вона намагалася схуднути, і довела свій організм до критичного стану.

За даним фактом порушено провадження у ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють, як у повноцінній сім'ї, яка характеризується позитивно, могла статися така трагедія.

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Автор: Лариса Козова