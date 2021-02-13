Сніг на дорогах вплинув на роботу громадського транспорту.

Київ вже майже тиждень живе в умовах негоди - буденністю стали засніжені вулиці й поривчастий вітер. Попри це, місто живе повноцінним життям, хоч і менш динамічним, ніж зазвичай.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, виїзд з двору для київських водіїв в останні дні перетворився на справжній квест. Іноді без сторонньої допомоги - ніяк. При таких снігопадах навіть повний привід не завжди рятує.

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Місто, хоч і повільно, але їде і йде, а комунальники для цього працюють цілодобово, йдеться в сюжеті. Втім, громадський транспорт зараз працює без дотримання графіка. Маршрутки на виїздах з міста теж їздять нерегулярно. Там всі ці дні працюють пункти обігріву, встановлені рятувальниками.

"Великий сніг зробив справжніми місцями паломництва круті спуски і гірки. Тут негоді радіють і дорослі, і діти, і навіть тварини. За прогнозами синоптиків, кататися з гірки можна буде кілька наступних тижнів. Весь цей час триматиметься морозна і сніжна погода", - йдеться в сюжеті.

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Автор: Юрій Годован