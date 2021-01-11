У Херсоні живе собака, що ходить до бібліотеки та читає з дітьми.
Читайте такожУ Києві пес повернувся до родини після 11 років зникнення (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Руда і пухнаста Кіміко - сертифікована каністерапевтка, що допомагає подолати труднощі у читанні та спілкуванні в особливих дітей. Вона вміє слухати, не робить зауважень і не ставить оцінок.
Власниця собаки кілька років тому взяла участь у семінарі з каністерапії. Після цього Кіміко пройшла курси та тепер має сертифікат каністерапевта. Собака працює у бібліотеці вже два роки.
Діти можуть прийти у бібліотеку і читати у своєму темпі, обнявшись із собакою. Батьки радіють, що тепер вони приділять більше уваги книжкам, ніж телефонам та комп'ютерним іграм.
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