Батьки радіють, що тепер діти приділять більше уваги книжкам, ніж телефонам та комп'ютерним іграм

У Херсоні живе собака, що ходить до бібліотеки та читає з дітьми.

Читайте такожУ Києві пес повернувся до родини після 11 років зникнення (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Руда і пухнаста Кіміко - сертифікована каністерапевтка, що допомагає подолати труднощі у читанні та спілкуванні в особливих дітей. Вона вміє слухати, не робить зауважень і не ставить оцінок.

Власниця собаки кілька років тому взяла участь у семінарі з каністерапії. Після цього Кіміко пройшла курси та тепер має сертифікат каністерапевта. Собака працює у бібліотеці вже два роки.

Діти можуть прийти у бібліотеку і читати у своєму темпі, обнявшись із собакою. Батьки радіють, що тепер вони приділять більше уваги книжкам, ніж телефонам та комп'ютерним іграм.

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Автор: УНІАН