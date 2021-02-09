Пара прожила у шлюбі вісім років.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька шокувала прихильників сумною новиною - після 8 років шлюбу вона розлучається зі своїм чоловіком Владом Кочатковим.

Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram. За словами Соломії, за ці роки Влад став для неї другом, проте подружжя втратило одне одного.Читайте такожГоллівудський актор-трансгендер розлучається з дружиною

"Вісім яскравих, шалених, добрих та таких різних років... За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас". "Розлучення" лише звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, тож я обов'язково ще знайду тобі гарну дружину", - написала Вітвіцька.

Телеведуча додала, що "серіалу та скандалів не буде", це єдиний коментар на цю тему.

Як повідомляє ТСН.ua, пара намагалася врятувати шлюб разом з психологом, але не вдалося.

Стосунки Вітвіцької з чоловіком: що відомо

Соломія Вітвіцька та режисер Влад Кочатков одружилися 15 листопада 2013 року.

Пара познайомилася на квесті в Мамаєвій слободі. Тоді Влад не знав, що Соломія працює ведучою.

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Автор: Ольга Робейко