Розпуста під прикриттям релігії

У Львові розпочався суд над вихователем релігійного «дитячого табору», якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток. УНІАН дізнавався подробиці цієї справи.

Восени минулого року ця історія облетіла українські ЗМІ. За інформацією правоохоронців, 47-річний чоловік, який був керівником одного з офіційно незареєстрованих молодіжних товариств, причетний до розбещення та зґвалтування дівчаток віком від 11 до 14 років. Перші факти злодіянь датуються 2005 роком.

Як розповіли у Львівській обласній прокуратурі, чоловік, прикриваючись діяльністю дитячого духовно-просвітницького товариства і користуючись абсолютною довірою дітей та їхніх батьків, систематично вчиняв щодо неповнолітніх дівчат розпусні дії сексуального характеру та вступав із ними у статеві зносини.

«Протягом тривалого часу йому вдавалося приховувати від оточуючих свої протиправні дії, аж доки одна із його жертв у 2019 році, уже досягнувши повноліття, зважилась повідомити про пережите правоохоронцям. У процесі розслідування встановили ще п’ятьох потерпілих, загалом виявлено 147 епізодів злочинної діяльності», - зазначили у відомстві.

Львів’янина звинуватили у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітніх, статевих зносинах з особами, які не досягли статевої зрілості та у зґвалтуванні малолітньої (ч. 1, 2 ст. 156, ч. 1 ст. 155, ч. 4 ст. 152 КК України). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення. У справі вже розпочалися судові слухання, які проводять в закритому режимі.

Що відомо про обвинуваченого

Обвинувачений у цій справі – львів’янин Роман Московченко, який тривалий час був керівником молодіжного християнського товариства «Діти Христа», створеного при храмі св. Архистратига Михаїла у Львові. Напрямки діяльності товариства - спільна молитва, дозвілля, харитативна та суспільна праця. Організація, в основному, працює з дітьми з інтернатів, сиротинців, малозабезпечених сімей. Його вихованці організовують спільні свята, концерти, їздять на відпочинок, екскурсії.

За словами однієї із жертв, орієнтовно у 2005-2007 роках обвинувачений проводив заняття з дітьми у приміщенні, яке належить храму. Під час цих занять Роман начебто відвів її у підсобку, де наказав роздягнутись. І такі речі, за словами дівчини, відбувались з нею неодноразово.

Упродовж 2003-2018 років Московченко працював координатором зовнішніх зв’язків НВК «Школа-гімназія святої Софії» у Львові. Кілька його жертв розповіли поліції, що орієнтовно у 2009-2010 роках він зустрічався з дівчатами-підлітками у своєму кабінеті в школі.

У матеріалах справи фігурують пікантні подробиці злодіянь: «Чоловік приводив потерпілу в окреме складське приміщення на території храму, де здійснював відносно малолітньої розпусні дії сексуального характеру, які виражалися в тому, що він наказував потерпілій оголювати свої статеві органи і, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, розглядав оголену малолітню потерпілу і торкався пальцями рук до її статевих органів… Оголював свій статевий орган і торкався ним до оголених частин тіла малолітніх».

Окрім головної потерпілої - Ірини, у справі фігурують ще п’ять дівчат, вихованок обвинуваченого. На час здійснення злочинів їм було по 10-14 років. Сьогодні вони – молоді жінки, які детально описують те, що з ним робив підозрюваний, вказують дату та час, і навіть тривалість «процесу».

Також правоохоронці вилучили за місцем проживання обвинуваченого цифрові носії інформації з фото та відео, які вказують на вчинення підозрюваним дій сексуального характеру щодо неповнолітніх.

«Знали його особисто… В голові не вкладається»

У соцмережах розгорнулася бурхлива дискусія щодо цієї історії. Хтось пропонує «привселюдно каструвати збоченця», інші, навпаки, його захищають.

«Моя дитина кілька разів відвідувала цю спільноту у 2011 році й два рази їздила в поїздки. Після одної розповідала, що брат Роман робить дівчатам масаж стоп і жартома тріскає по дупі. Мене це насторожило і я йому зателефонувала, запитала, що то за масажі в християнській організації… Він з’їхав з розмови…», - пише користувачка Ольга Багдай.

«В мене шок, знала його особисто і не один рік! Їздили в табори, поїздки, організовували забави, походи... Абсолютно нічого такого сказати про нього не можу. Це було до 2000-2001 років (всі звинувачення якраз припадають на пізніший період). Ну, не знаю, чи так раптово щось йому сталося... В голові не вкладається!», - пише інша користувачка Facebook Уляна Ярема-Габа.

«У всі поїздки з дітьми, крім нього, завжди їздили ще дорослі (мами дітей, вихователі, священники...) І ніхто цього не помічав аж 15 років... Словом, дивно то все», - додає Юлія Шевчук-Чабан.

УНІАН вдалося знайти людей, які знають Романа не один десяток років, та його родичів. З певних причин дехто із них не хоче називати своїх справжніх імен. Зокрема, пані Катерина розповіла, що знає чоловіка понад 30 років, відтоді, як він навчався в духовній семінарії. «Він завжди був нормальним, спокійним хлопцем, комунікабельним, цікавим… Я не можу ніяк зрозуміти, що сталося…», - каже вона.

За словами жінки, вперше з обшуками до Романа приходили у травні 2020 року, але що правоохоронці шукали, він і сам не зрозумів. Вдруге, у вересні, у нього вилучили техніку, мобільні телефони, якісь записи…

«У нього справді було багато старих мобілок, бо не раз допомагав дітям з малозабезпечених сімей, сиротам, які ходили до нього в МХТ «Діти Христа». Вони не мали навіть найпростішого телефона. Тож думав спочатку, що, можливо, десь є інформація, що у нього може бути крадений телефон. Він настільки вірив у свою правоту, що навіть правоохоронцям добровільно дав паролі від усіх своїх ґаджетів – мовляв, шукайте, що вам треба. Але все виявилося набагато серйозніше. Та й фотографій з дітьми в його комп’ютері було дуже багато, бо ж все життя працює з ними. Саме ці фото нібито і стали ключовими у доказовій базі проти Романа», - розповідає пані Катерина.

Вона додала, що після пережитого стресу у чоловіка стався психічний зрив – на допиті сильно плакав, а потім закрився у собі, перестав їсти, спати, реагувати на оточення. Тож врешті опинився у психіатричній лікарні, де намагався скоїти самогубство. Звідти його забрали у СІЗО.

«Він ні на що не реагує, не розмовляє, за місяць постарів буквально на 20 років», - каже співрозмовниця агентства.

Колишня

За словами Катерини, одна із жертв Романа – Ірина раніше зустрічалася з ним і вони ніби навіть збиралися одружитися. Зараз жінці вже 25 років, вона – вихователька у дитячому садочку.

«Стосунки у них давні. У липні 2018 року вони разом їздили за кордон до родичів Романа. Однак потім чомусь посварилися, - каже Катерина. – Вже у листопаді того ж року вони розійшлися, проте продовжували спілкуватися».

Жінка вважає, що проблеми у Романа почалися, коли в Ірини з’явився новий кавалер. Що саме сталося, достеменно невідомо.

«Ще коли він був у психлікарні, Ірина його провідувала, - каже Катерина. – І тоді казала йому, що він має померти. Після цього Ромко порізав собі вени, але його врятували».

Рідна сестра Романа Ольга Московченко зараз проживає у Швейцарії. Саме до неї у 2018 році він приїжджав разом із Іриною.

«Вони гостювали у мене приблизно місяць. Були з моєю дочкою та чоловіком у Португалії, потім – у мене в Швейцарії, ще побували ми в Іспанії та Франції… Це було таке турне Європою, - розповідає Ольга УНІАН. – Я не знала на той час, наскільки у них серйозні стосунки, вони спали у різних кімнатах, все було пристойно. Ірина після того мені навіть залишила записку з подякою, наскільки їй все сподобалося. Тому я просто шокована від всіх цих подій. Якщо людину ґвалтували і принижували кілька років, вона ж не буде подорожувати зі своїм кривдником Європою?».

Крапку поставить суд

На жаль, поспілкуватися з Іриною УНІАН не вдалося. Її адвокат Галина Федькович лише зазначила, що «поки триває слідство і суд, ми нічого коментувати не будемо, бо це буде виглядати як тиск на суд і може нашкодити потерпілій».

«Остаточну крапку в цій історії має поставити суд», - додала вона.

Своєю чергою адвокат Романа Анна Худоба теж зазначає, що поки суд на винесе рішення, не можна вважати людину в чомусь винною. «Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, а обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Я вважаю, що суд у всьому розбереться», - сказала вона УНІАН.

Наразі захисники Романа наполягають, що у їхнього підзахисного дуже погіршився стан здоров’я, в тому числі психічного. І наполягають на проведені відповідної експертизи.

Слід зазначити, що психолого-психіатрична експертиза, яка встановила осудність обвинувачуваного, проводилась під час досудового розслідування. Втім, адвокати Романа наполягають, що її варто повторити. Адже за кілька місяців під вартою, за словами захисників, він «став овочем» і неодноразово намагався вчинити самогубство.

Мирослава Бзікадзе

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