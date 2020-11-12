Слідчий суддя ВАКС постановив відкласти розгляд на 23 листопада.

Судді Окружного адміністративного суду Києва вкотре не з'явилися на засідання з обрання їм запобіжних заходів.

Як повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду, сьогодні у ВАКС мали відбутися судові засідання щодо обрання запобіжних заходів голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову та суддям цього суду.

Крім цього, сьогодні мало розглядатися клопотання щодо відсторонення Аблова від займаної посади.

"Вказані судді в черговий раз не з’явилися на судові засідання. Слідчий суддя ВАКС постановив відкласти розгляд зазначених клопотань на 23 листопада о 10:00, 10:30, 11:00, 13:00 та 14:40", - повідомили в суді.

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Справа Окружного адмінсуду Києва: що було раніше

17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА). Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Вовку, його заступнику Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зиновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Пізніше Вовк і Холоднюк заявили, що їм не вручали повідомлення про підозри.

11 серпня у НАБУ заявили про оголошення у розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення держвлади влади керівництвом ОАСК. Йшлося про Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Миколу Сіроша, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця.

12 серпня в Окружному адмінсуді Києва запевнили, що оголошені в розшук судді - на робочих місцях.

1 вересня ВРП відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

Також ВРП повернула генпрокурору три клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК і ще два відмовилася задовольнити. Рішення ВРП стосуються Аблова, суддів Погрібніченка, Огурцова, Качура та Келеберди.

1 жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади.

3 листопада НАБУ оголосила Вовка у розшук.

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Автор: Антоніна Доломанжи