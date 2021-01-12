Шевченківський райсуд Києва відвів від участі у провадженні одного з представників потерпілих у справі про вбивство влітку 2016 року у центрі столиці журналіста Павла Шеремета – адвоката Андрія Мамалигу.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія у складі двох суддів та трьох присяжних.
"Відвести представника потерпілого адвоката Мамалигу Андрія Володимировича від участі у кримінальному провадженні", - зачитала фрагмент з рішення головуюча суддя.
Таке рішення суд ухвалив, оскільки з 12 листопада минулого року зупинена дія права Мамалиги на зайняття адвокатською діяльністю.
На засіданні також присутня представниця потерпілих у справі Оксана Мельник.
Читайте такожМВС: "білоруські записи" не суперечать версії, що Дугарь, Антоненко І Кузьменко вбили Шеремета
Справа Шеремета: що відомо
- Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.
- Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.
- 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.
- У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.
- Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.
- Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.
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