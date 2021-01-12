Захисник Андрій Мамалига представляє інтереси родини журналіста Павла Шеремета / Фото УНІАН, Олександр Синиця

Шевченківський райсуд Києва відвів від участі у провадженні одного з представників потерпілих у справі про вбивство влітку 2016 року у центрі столиці журналіста Павла Шеремета – адвоката Андрія Мамалигу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія у складі двох суддів та трьох присяжних.

"Відвести представника потерпілого адвоката Мамалигу Андрія Володимировича від участі у кримінальному провадженні", - зачитала фрагмент з рішення головуюча суддя.

Таке рішення суд ухвалив, оскільки з 12 листопада минулого року зупинена дія права Мамалиги на зайняття адвокатською діяльністю.

На засіданні також присутня представниця потерпілих у справі Оксана Мельник.

Читайте такожМВС: "білоруські записи" не суперечать версії, що Дугарь, Антоненко І Кузьменко вбили Шеремета

Справа Шеремета: що відомо

  • Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
  • 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
  • Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
  • 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.
  • Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.
  • 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.
  • У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.
  • Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.
  • Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи