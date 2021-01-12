Таке рішення суд прийняв, оскільки з 12 листопада минулого року зупинено дію права Мамалиги на заняття адвокатською діяльністю.

Шевченківський райсуд Києва відвів від участі у провадженні одного з представників потерпілих у справі про вбивство влітку 2016 року у центрі столиці журналіста Павла Шеремета – адвоката Андрія Мамалигу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія у складі двох суддів та трьох присяжних.

"Відвести представника потерпілого адвоката Мамалигу Андрія Володимировича від участі у кримінальному провадженні", - зачитала фрагмент з рішення головуюча суддя.

Таке рішення суд ухвалив, оскільки з 12 листопада минулого року зупинена дія права Мамалиги на зайняття адвокатською діяльністю.

На засіданні також присутня представниця потерпілих у справі Оксана Мельник.

Читайте такожМВС: "білоруські записи" не суперечать версії, що Дугарь, Антоненко І Кузьменко вбили Шеремета

Справа Шеремета: що відомо

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи