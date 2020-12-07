Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинувачуваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд розглянув апеляційну скаргу захисту на ухвалу суду присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва про продовження строку арешту Антоненка.
Прокурор зазначив, що просить суд відмовити у задоволенні апеляції, адже, на думку слідства, наявні певні ризики, зокрема, що після звільнення з-під варти обвинувачений нібито може переховуватися чи втекти.
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Водночас, адвокати Антоненка вчергове наголосили, що їхній підзахисний не збирається переховуватися від слідства та суду чи втікати за кордон.
Колегія суддів ухвалила у задоволенні апеляційної скарги відмовити та залишити у силі ухвалу про продовження запобіжного заходу Антоненку у вигляді тримання під вартою.
Відповідне рішення суду присутні у залі зустріли вигуками «Ганьба!».
Справа Шеремета: що відомо
- Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
- 11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.
- За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко - вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко – «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.
- Їхню справу розглядає суд присяжних.
- 9 вересня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.
- 21 жовтня Шевченківський райсуд Києва до 19 грудня продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко та процесуальні обов’язки для Дугарь.
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