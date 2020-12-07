Колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційної скарги на ухвалу про продовження арешту.

Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинувачуваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд розглянув апеляційну скаргу захисту на ухвалу суду присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва про продовження строку арешту Антоненка.

Прокурор зазначив, що просить суд відмовити у задоволенні апеляції, адже, на думку слідства, наявні певні ризики, зокрема, що після звільнення з-під варти обвинувачений нібито може переховуватися чи втекти.

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Водночас, адвокати Антоненка вчергове наголосили, що їхній підзахисний не збирається переховуватися від слідства та суду чи втікати за кордон.

Колегія суддів ухвалила у задоволенні апеляційної скарги відмовити та залишити у силі ухвалу про продовження запобіжного заходу Антоненку у вигляді тримання під вартою.

Відповідне рішення суду присутні у залі зустріли вигуками «Ганьба!».

Справа Шеремета: що відомо

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.

За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко - вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко – «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Їхню справу розглядає суд присяжних.

9 вересня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.

21 жовтня Шевченківський райсуд Києва до 19 грудня продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко та процесуальні обов’язки для Дугарь.

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Автор: Антоніна Доломанжи