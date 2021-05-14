При цьому Андрій Антоненко обурився через те, що судді, які "виносять свідомо неправосудне рішення", звільнені від будь-якої відповідальності.

Фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко заявив, що буде добиватися кримінальної відповідальності для прокурорів, які безпідставно звинуватили його у причетності до цієї справи.

Читайте такожВбивство Шеремета: Антоненко може отримати компенсацію за час перебування в СІЗО

Про це він сказав в інтерв'ю Громадському.

За словами Антоненка, він "обов'язково" добиватиметься кримінальної відповідальності для прокурорів у законний спосіб.

Водночас він обурений, що судді, які "виносять свідомо неправосудне рішення", звільнені від будь-якої кримінальної відповідальності.

"А грошенята десь занесли, а десь може бути якийсь компромат. Хоча який компромат може бути на суддю, якщо по закону їх взагалі нічого не може бути? От просто нічого. А от прокурорам може бути", - зазначив він.

Вбивство Павла Шеремета: що відомо

Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугарь. Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Згодом Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

4 січня 2021 року білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

30 квітня Шевченківський районний суд Києва частково задовольнив клопотання захисників Антоненка, змінивши йому запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій