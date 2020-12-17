Суд присяжних відмовив його адвокату у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу.

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинувачуваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд присяжних розглядав відповідне клопотання адвоката Антоненка Дмитра Кругового про зміну йому запобіжного заходу.

На початку засідання суд не допустив до зали поручителів, народних депутатів, рідних та близьких Антоненка, зокрема його матір та брата, однак дозволив присутність кількох ЗМІ.

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Під час засідання адвокати заявили про наявність в Антоненка симптом COVID-19 і що вони підозрюють, що він міг інфікуватися цим вірусом.

За їхніми словами, COVID-19 виявили в одного з адвокатів Антоненка, випадки захворювання також зафіксовано у слідчому ізоляторі, в якому утримують ветерана.

Заслухавши доводи сторін, суд відмовив у задоволенні цього клопотання, незважаючи на свідчення лікаря, який розповів про наявні в Антоненка захворювання, зокрема про проблеми із судинами, та про ризики щодо його подальшого тримання під вартою.

Водночас суд зобов'язав начальника СІЗО забезпечити право Антоненка на належну медичну допомогу.

Наступне засідання відбудеться о 14:00 12 січня 2021 року.

Вбивство Шеремета: розслідування справи

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.

Їхню справу розглядає суд присяжних.

9 вересня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.

21 жовтня Шевченківський райсуд Києва до 19 грудня продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко та процесуальні обов’язки для Дугарь.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив під вартою Антоненка, оскільки на думку слідства, наявні певні ризики, зокрема, що після звільнення з-під варти обвинувачений нібито може переховуватися чи втекти.

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Автор: Антоніна Доломанжи