Речник МВС Артем Шевченко вважає, що на розгляд в суді справи підозрюваних Антоненка, Кузьменко та Дугарь нова інформація ніяк не вплине.

У Міністерстві внутрішніх справ стверджують, що матеріали про причетність вищого керівництва Білорусі до усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета, які з’явилися у мережі, відповідають нинішній версії слідства. Тому на справу рок-музиканта та військового Андрія Антоненка (Riffmaster), дитячого хірурга та волонтера Юлії Кузьменко ("Лиса") та військової медсестри Яни Дугарь вони ніяк не вплинуть.

Про це заявив BBC News Україна речник МВС Артем Шевченко.

"В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд в суді (справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь - ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину", - сказав Шевченко.

Він стверджує, що інформація, яка міститься у "білоруських записах" якраз "підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли несамостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".

Водночас Артем Шевченко висловив сподівання, що нова інформація зможе допомогти у пошуку досі невстановлених замовників та організаторів вбивства.

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Білоруський слід у вбивстві Шеремета: що відомо

Сьогодні, 4 січня, білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.

Вбивство Шеремета: подробиці

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугар.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугар напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненко, Кузьменко і Дугар додали ще дві підозри, а також змінили зміст попереднього. Їх справу розглядає суд присяжних.

Антоненко перебуває під вартою. Кузьменко перебуває під домашнім арештом, Дугар - під заставою.

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Автор: Денис Прядко