Адвокати вважають, що їх підзахисному занадто небезпечно залишатись в одеському ізоляторі.

Захисники активіста Сергія Стерненка вимагають перевезти його з Одеського слідчого ізолятора до Київського СІЗО з міркувань безпеки.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці юридичної компанії, адвокати якої здійснюють захист активіста.

"Адвокати нашої компанії подали заяву про застосування заходів безпеки щодо Стерненка. Як неодноразово зазначалося, за нападом на активіста стояли представники правоохоронних органів Одеси. Тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю. У зв’язку з цим наш адвокат Масі Найєм подав відповідну заяву на ім’я керівника Одеського СІЗО Чишкали Сергія Миколайовича. Ми просимо перевести Стерненка до Києва", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що таке право передбачено наказом Міністерства юстиції від 25 квітня 2017 року № 1408/5 "Про затвердження порядку здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах".

На розгляд заяви закон відводить 3 дні.

"Ми сподіваємося на об’єктивне рішення з боку очільника Одеського СІЗО в найкоротший термін", - наголосили адвокати.

Крім того, захисники Стерненка стверджують, що аналогічні заяви направлять народні депутати України Соломія Боровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Василів, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернєв.

Вирок Стерненку

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО.

Запобіжний захід не підлягає зміні, тому обвинувачені пробудуть у СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги на вирок.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

На сьогоднішній вечір у понад 20 містах України заявлені акції протесту через вирок Стерненку. За кордоном акції анонсовані у Варшаві, Кракові (Польща), Чикаго (США), місті Малага (Іспанія).

За що засудили Стерненка

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу. Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк