Перші книжки з нового тиражу вже почали відправляти замовникам.

Видавництво Vivat випустило новий тираж книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» з рішенням Дарницького райсуду на форзаці.

Саме цим рішенням суд заборонив розповсюджувати книгу через згадки у ній про Віктора Медведчука. Про це повідомила генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова у своєму Facebook.

Вона розповіла, що перші книжки з нового тиражу вже почали відправляти замовникам.

«Ми вирішили: документ, так документю. Тому на форзацах книги розміщено рішення дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може набрати чинності 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані. Наклад в такому вигляді друкується вперше!», - розповіла вона.

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Медведчук проти книги про Стуса - рішення суду

Дарницький районний суд Києва сьогодні зобов’язав видалити з книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» згадки про голову політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука і заборонив поширення накладу книги без дозволу Медведчука.

Згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Марини Заставенко, з книги мають бути видалені наступні фрази:

«...чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»;

«...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини»», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання»;

«...він (мається на увазі Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?»;

«...розпинав поета (мається на увазі Стус) - призначений державою адвокат Медведчук»»;

«...шістка комуністичної системи Медведчук…»;

«Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?»

До моменту видалення цих фраз книгу заборонили розповсюджувати видавництву Vivat та автору Кіпіані.

За словами директорки видавництва Юлії Орлової, вони подадуть апеляцію, щойно отримають повний текст судового рішення.

Книга "Справа Василя Стуса": що оскаржував Медведчук

Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла у друк у травні 2019 року, а вже у вересні Медведчук заявив, що вимагатиме через суд заборонити її розповсюдження.

Позивач вважає, що у 9 епізодах книги Кіпіані містяться висловлювання, які нібито не відповідають дійсності та принижують честь і гідність політика. Через це Медведчук позивається до автора книги Вахтанга Кіпіані, видавництва і типографії та вимагає заборонити видання й розповсюдження книги "у будь-який спосіб на будь-якій території".

У цих епізодах Кіпіані розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року. У результаті поета засудили до 10 років примусових робіт та 5 років заслання. Стус помер 4 вересня 1985 року в карцері після оголошеного ним голодування.

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Автор: Олег Давигора