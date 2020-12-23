Стороні обвинувачення надається право на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності.

Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови СБУ у справі щодо злочинів проти учасників Революції гідності, який переховується від органів слідства та суду.

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Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Також вказується, що дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України та його першого заступника, міністра внутрішніх справ та його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.

Головою СБУ з 9 січня 2013 року по 24 лютого 2014 років був Олександр Якименко.

Євромайдан: що відомо

Після відмови влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни Віктора Януковича, а також до зіткнень протестувальників з співробітниками правоохоронних органів.

Найбільше людей загинуло у лютому 2014 року під час зіткнень з силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів - більш як 100 осіб, сотні були поранені.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

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Автор: Костянтин Гончаров