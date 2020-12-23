Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови СБУ у справі щодо злочинів проти учасників Революції гідності, який переховується від органів слідства та суду.
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Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).
Також вказується, що дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України та його першого заступника, міністра внутрішніх справ та його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.
Головою СБУ з 9 січня 2013 року по 24 лютого 2014 років був Олександр Якименко.
Євромайдан: що відомо
- Після відмови влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни Віктора Януковича, а також до зіткнень протестувальників з співробітниками правоохоронних органів.
- Найбільше людей загинуло у лютому 2014 року під час зіткнень з силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів - більш як 100 осіб, сотні були поранені.
- Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.
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