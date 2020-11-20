Генпрокурор зазначила, що минуло 7 років від початку Євромайдану і суспільство зачекалося справедливості, та органи правопорядку працюють над тим, щоб «правда перемогла».

З початку року у справах Майдану за процесуального керівництва прокурорів департаменту Офісу генпрокурора України повідомлено про підозру 37 особам: 26 правоохоронцям, в числі яких двом прокурорам та 10 слідчим; трьом суддям та 8 цивільним особам.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у своєму відеозверненні щодо результатів розслідування та судового розгляду справ Майдану.

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«7 років від початку Євромайдану – суспільство зачекалося справедливості, і органи правопорядку працюють над тим, щоб правда перемогла. Боротьба за гідність і свободу змінила історію і країну, а ціна революційних перетворень дуже висока. Загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало більше 2,5 тис. осіб, з них понад 2000 визнано потерпілими у кримінальних провадженнях», - зазначила вона.

Венедіктова зауважила, що цьогоріч справи Майдану перейшли до нового органу слідства – в січні був створений спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив встановлювати істину щодо злочинів вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках.

«Ми зробили все, щоб процес не зупинявся. Наразі прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень. Також у судах першої інстанції забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 86 судових справах стосовно 176 осіб», - повідомила вона.

За її словами, з початку року за процесуального керівництва прокурорів Департаменту повідомлено про підозру 37 особам, зокрема, на момент вчинення інкримінованих їм злочинів: 26 правоохоронцям, в числі яких два прокурори та 10 слідчих; трьом суддям та 8 цивільним особам.

За результатами розгляду клопотань прокурорів слідчими суддями обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (заочно) стосовно 27 підозрюваних, з яких: 22 колишні правоохоронці, чотири колишні високопосадовці та одна цивільна особа.

Революція Гідності в Україні

Після відмови влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни Віктора Януковича, а також до зіткнень протестувальників з співробітниками правоохоронних органів.

Найбільше людей загинуло у лютому 2014 року під час зіткнень з силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів - більш як 100 осіб, сотні були поранені.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

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Автор: Костянтин Гончаров