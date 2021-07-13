Сталкер Станіслав Поліський: Людей переконують, що сталкери – відчайдушні порушники закону. Але це не так

Відеоблогер і сталкер Станіслав Поліський пояснив УНІАН, чому вважає несправедливою ідею нардепів криміналізувати незаконне проникнення в зону ЧАЕС, що підштовхує людей до сталкерства, та що корисного нелегальні туристи роблять для Зони.

Нардепи хочуть ввести кримінальну відповідальність за незаконне проникнення в Чорнобильську зону (законопроєкт №4156). Бо нині нелегали, яких ловлять у Зоні, сплачують просто невеликий штраф. У пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється, що саме незаконне проникнення в Зону може бути фактором численних пожеж. Як прокоментуєте?

По-перше, за більш ніж 10 років існування в Зоні явища нелегального туризм не було доведених випадків його небезпечних наслідків для суспільства. Тільки припущення і здогадки.

По-друге, в чинному Кримінальному кодексі України вже є статті, пов’язані з пожежами чи з браконьєрством. Якщо такі порушення в Зоні були, то треба, щоб винні за них відповідали. Але законопроєктом №4156пропонується саджати в тюрму лише за те, що людина зайшла на територію Зони без дозволу. Ти не вбив нікого, нічого не вкрав. Ти просто зайшов.

Які можуть бути причини появи такого законопроєкту? Поширена думка серед користувачів соцмереж, що це – спроба приховати незаконну діяльність у Зоні відчуження.

Мені теж так здається.

Чому?

Бо законопроєкт дивний. Сам по собі факт незаконного проникнення в Зону не є небезпечним для суспільства. Тим більше в Зону можна потрапити легальним способом. Є веломаршрути, водні маршрути на човнах, звичайні автобусні чи автомобільні тури. В більшості місць, де бувають сталкери, можна бутилегально.Просто цим керує Державне агентство України з управління Зоною відчуження, і час від часу з невідомих причин якісь маршрути то закривають, то відкривають.

Наприклад, кілька років тому без причини заборонили офіційно їздити до «самоселів». Хтось із гідів цікавився причинами - відповіли, мовляв, знайшли якусь радіоактивну точку. Потім знову відкрили маршрут. Так відбувається час від часу.

Читала, що ви теж недовго працювали офіційним гідом. Не витримали через обмеження?

Якось загалом. Вести групу до десяти людей було комфортно. Але працювати з групою туристів, в якій близько п’ятдесяти людей, дуже важко. Більшість туристів хочуть зайти в закинуту будівлю, щось роздивитися. Але якщо адміністрація спіймає, то гіда виженуть з роботи.

У фейсбуці, пояснюючи недосконалість законопроєкту №4156, ви пишете, що в багатьох місцях по периметру Зони відчуження відсутнє огородження. Це яка частина Зони?

Якщо територія Зони - це 100%, то приблизно 60% зовсім немає огорожі чи попереджувальних знаків, що вхід за периметр заборонений. Є місця, де Зона відчуження йде по річці. Є багато місць, де просто ліс або поле. Іншими словами: просто гуляючи у бабусі в селі, яке межує з Зоною відчуження, можете випадково потрапити до неї. За це вас у тюрму «саджати»? Це реальна проблема.

Я ходжу до Зони вже 10 років. Мене ловили 11 разів, і я завжди сплачував штраф. Мені здається, адекватним рішенням було б збільшити штрафи. Це навіть для держави кращий варіант, адже державний бюджет наповнюється.

Якщо законопроєкт ухвалять без внесення правок, не прибравши норму про обмеження волі, правоохоронці будуть серйозніше шукати сталкерів?

Поліцейські будуть краще працювати. Одна справа – спіймати сталкера, який сплатить штраф і все. Інша справа – відкрити кримінальну справу. Втім, на мою думку, в суді все одно ці справи можна буде оскаржувати. Бо дійсно немає ніяких огорож, нічого.

Ви писали, що у випадку ухвалення закону, чорнобильське сталкерство припинить своє існування як явище.

Думаю, так. Звісно, повністю вони не перекриють цього. Тим більше, людей, які йшли в зону збирати роги диких тварин, гриби чи ягоди, така норма не зупинить. Бо вони вжесьогодні йдуть на кримінальну відповідальність (передбачена за переміщення за межі Зони відчуження продуктів харчування рослинного і тваринного походження або інших об’єктів, ст. 267 ч.1 КК України). Плюс, будуть випадкові заходи в Зону.

Після відомого серіалу HBO в Зоні стало більше порушень, мародерів?

Мені важко судити,бо ні я, ні моя команда ніколи нічого не виносили звідти. Загалом інтерес легальних туристів до Зони після серіалувиріс.

А нелегальних туристів стало більше?

До ковіду потік туристів - легальний і нелегальний -ріс з кожним роком. Після початку пандемії зменшився. Тепер до Зони ходять переважно українські сталкери, тільки інколи якийсь іноземець приєднається до української групи.

Поширена суспільна думка, що сталкери шкодять Зоні - руйнують, мародерять, виносять цінне. Бо ж вони «нелегали». Насправді таких багато?

Небагато. Буквально до десяти людей полюбляють прийти в Зону, розмалювати щось, якісь «наркоманські» написи зробити. Малолітки, які таким чином хочуть звернути на себе увагу та порушити в інтернеті обговорення.

Відомі мені сталкери, з якими спілкуюся, приходять до Зони та виходять, нічого не чіпаючи, не руйнуючи. Ніяких написів не роблять. Окрім фото, нічого не виносять.

Ми з дружиною та ще з кількома хлопцями зробили вже кілька проєктів по реставрації приміщень у Зоні. Мріємо зробити в Прип'яті музейні кімнати. Щоб туристи могли побачити, як там було до аварії. Таким чином вшанувати пам'ять міста, ліквідаторів. Просто нам складно це робити, бо працюємо нелегально. Ми б дуже хотіли робити реставраційні роботи офіційно, але поки держава нам дозволу не дала.

Тобто в цьому питанні не співпрацюєте з Державним агентством України з управління Зоною?

Спілкувалися з деякими співробітниками, я показував проєкти, їм сподобалося. Вже й дозиметристи бували на об’єктах, теж дали дозвіл. Але чомусь все зупинилося. Певно, має бути дозвіл згори.

Переглянула у вашому YouTube-блозі відео «Ремонт закинутої квартири в Прип’яті». Приміщення, які ви ремонтували, відкриті для туристів? Вони можуть заходити, дивитися?

Сталкер може, працівник Зони може. Щодо легальних туристів, то це - на ризик гіда. Бо офіційно заходити в будь-які закинуті будинки зараз заборонено. Поговорювали, щоб спеціальна комісія оцінила аварійність певних приміщень та відкрила якісь для туристів. Але поки цього не зробили.

Чому ви мотивовані проводити ці реставраційні роботи?

Коли я вперше потрапив до Зони відчуження у 2007 році, то очікував побачити там «застиглий час». Уявляв, як люди поїхали з міста, а в приміщеннях залишилося все, як було. Радянські меблі, килими на стінах, побудова техніка. Побачив зовсім інше. Окрім того, що свого часу вивозили за наказом ліквідатори, дуже багато було вкрадено мародерами...

Споглядаючи навкруги, захотілося деяким приміщенням повернути колишній вигляд, і з цього все почалося. Насправді втрьох-вчотирьох ми б буквально за кілька днів привели до ладу повністю квартиру. Якби тільки дали можливість робити це легально, або хоча б не заважали.

Речі для відновлення приміщень завозили, несучи на собі, пробираючись стежками?

Певні важкі речі нам допомогли завезти добрі люди, які там працюють.

Відновлені вами приміщення вже псували мародери чи інші сталкери, нелегальні туристи?

У дитсадку ми робили ігрову кімнату та спальню для дітей, а потім там хтось зробив написи на стінах. Легальні чи нелегальні –не знаю. Але більшість сталкерів ставляться до Зони з повагою. Сталкери - це тихі люди, які ходять туди зробити собі самовільну екскурсію. В легальних екскурсіях передбачено багато обмежень. На жаль, держава слабко працює в напрямку зменшення заборон.

Уточніть принципову різницю між легальною екскурсією і сталкерським походом.

Легально вам заборонено заходити в будь-які закинуті будівлі. Немає жодної будівлі, куди можете зайти. Ця заборона існує років сім, хоча туристам цікаво подивитися, що всередині. Це перше, що підштовхує деяких йти в зону незаконно.

По-друге, багатьом хочеться залишитися в Прип'яті на ніч. Бо це інші, неймовірно круті відчуття. Офіційні екскурсії з ночівлею колись було дозволили, але вже десь за тиждень знову заборонили.

Тобто зараз з офіційною екскурсією з ночівлею в Зону не поїдеш?

Такі екскурсії є, але на ніч залишаєтеся в готелі у Чорнобилі.

В останніх постах у фейсбуці просите звернути увагу нардепів на законопроєкт. Хтось відгукнувся? Можливо, готові прибирати норму про кримінальну відповідальність?

Поки ніхто. Сподіваюся, це станеться після суспільного розголосу, коли більше людей усвідомить суть законопроєкту. Адже зараз людей переконують, що сталкери - це відчайдушні порушники закону, які полюють у зоні відчуження, роблять підпали. Алеце не так. Якщо законопроєкт проголосують без правок і введуть кримінальну відповідальність, якщо будуть «саджати» за зроблений у зону ЧАЕС крок без дозволу… Це може бути тільки початок. Далі можуть ще якісь заборони вигадати, території ще якихось зон заборонити для відвідування.

Автор: Ірина Петренко

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