Окупанти ігнорує всі звернення із вимогою повернути поневолених жінок, а також не дає представникам МКЧХ доступу до місць утримання полонених.

Зараз у російській неволі знаходяться 403 українських жінки, чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Як повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, також є жінки, доля яких невідома з 2014 року. Умови утримання українських жінок uе відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. А звільнені з полону розповідають про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

"Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у РФ та на ТОТ налічують понад 100. Українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни", - заявляють у КШППВ. Відео дня

За їх даними, на вимоги повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення.

"Жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу. Натомість офіційні представники Росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати", - пише штаб.

Російський полон: останні новини

За інформацією правозахисників, станом на березень Росія примусово утримувала щонайменше 7 тисяч цивільних українців. Серед цивільних є і журналісти, зокрема кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

Доктор політичних наук, член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Савва розповів, що за два роки під час обмінів вдалося повернути 160 цивільних. За його словами, росіяни самі вирішують, кого віддати, і передають їх "як додаток до військовополонених".

За даними Мінреінтеграції України, станом на кінець червня 2023 року у російському полоні перебували 126 жінок, з них 46 - військовослужбовці та 80 - цивільні. 23 мають дітей.

Україна не утримує в полоні російських жінок, оскільки це заборонено Женевською конвенцією.

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