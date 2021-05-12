Київ відзначатиме 19-й День Європи в Україні у комбінованому форматі – онлайн та офлайн.
Як повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації, заходи відбудуться 15 травня.
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«Розпочнеться святкування о 8:00 першими в Європі екоперегонами на електроскутерах «Scoot Kyiv», у яких візьмуть участь представники посольств, МЗС та КМДА. Після цього на Михайлівській площі о 12:30 відбудеться урочиста церемонія відкриття свята за участю перших осіб міста та держави. Неподалік буде розміщено інформаційні вежі, присвячені країнам-учасникам Дня Європи, а ввечері на киян чекатиме симфонічний концерт», – поінформував директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.
Згідно з повідомленням, концепція свята присвячена річці Дунай, адже цьогоріч Україну обрано головою Дунайської комісії – міжнародної міжурядової організації, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї. Це вперше країна, яка не є членом ЄС, очолює європейську міжурядову організацію.
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