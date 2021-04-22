Міністерство охорони здоров’я України не планує запровадження додаткових обмежень на Великдень.
Читайте такожСитуація покращується: ще одна область України невдовзі вийде з "червоної" зониПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова міністерства Максим Степанов.
«Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Попри те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до «жовтої зони» – розслаблятися рано. Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил… А церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами», – зазначив він.
Серед головних правил міністр виокремив:
- носити маски правильно;
- уникати скупчень людей;
- святкувати у вузькому родинному колі.
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