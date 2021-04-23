Міністр не виключає збільшення кількості хворих на COVID-19 на початку червня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, говорячи про можливий сплеск COVID-19 після травневих свят, наголошує, що якщо українці не посвятять паски, то "Бог їх точно простить".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі "Україна 24".

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Відповідаючи на запитання, до якого рівня може зрости кількість коронавірусних хворих після травневих свят, Степанов сказав, що це залежатиме від поведінки людей та дотриманням ними правил.

"Якщо ви не посвятите паску, то Бог вас точно простить. А от COVID-19, який є атеїстом, точно цим скористається. І мабуть, не треба йти в таке велике скупчення людей для того, щоб наражати себе на небезпеку", - зазначив міністр, звертаючись до громадян України.

За словами Степанова, якщо українці дотримуватимуться правил безпеки, зокрема, користуватимуться масками, то "великого спалаху" може і не статися.

"Розуміючи, скажімо так, українців, ми відчуваємо, що після усіх цих травневих свят, після Великодня, ми все ж таки на початку червня можемо отримати збільшення кількості захворілих на коронавірусну хворобу", - прогнозує міністр.

Що передувало

19 квітня Степанов зазначив, що очікує зростання кількості хворих на COVID-19 після великодніх і травневих свят.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні... зростання кількості хворих. Я не можу зараз сказати, до якої міри буде це зростання. Треба буде дивитися, як пройдуть всі наші ці свята", - сказав він, додавши, що йдеться не лише про Великдень.

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Автор: Тетяна Поляковська