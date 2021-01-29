Суд відпустив Стерненка на поруки нардепа Лозинського.

Суд відпустив на поруки активіста Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Приморського районного суду Одеси.

Судді змінили запобіжний захід Стерненку у вигляді нічного домашнього арешту на особисту поруку та відпустили його на поруки народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського.

Головуючий суддя зазначив, що відповідне рішення аргументоване тим, що під час дії різних запобіжних заходів Стерненко належно виконував покладені на нього обов'язки та не ухилявся від слідства чи суду.

Також суддя наголосив, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців.

Наступне засідання відбудеться о 13:00 12 лютого.

Справа Стерненка: що відомо

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Івана Кузнєцова.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт. 24 вересня Приморський райсуд Одеси почав розгляд справи по суті.

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Автор: Антоніна Доломанжи