Гроші від діяльності ТРЦ отримували громадяни РФ, які у подальшому використовували їх для функціонування патронних заводів та забезпечення боєприпасами військових РФ на території України.

За клопотанням прокурорів в управління АРМА передано корпоративні права на 350 млн грн торгово-розважального центру в Києві, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин РФ з близького оточення очільника країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд товариств - власників комерційних приміщень у столичному ТРЦ, здавали їх в оренду, за що отримували грошові кошти.

В Офісі генпрокурора зазначили, що отримано відомості, які можуть свідчити про те, що грошові кошти, отримані від діяльності торговельно-розважального центру, перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ, які у подальшому використовували їх у тому числі для функціонування патронних заводів та забезпечення боєприпасами російских загарбників на території України.

"Встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

"Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України в особливо великому розмірі, що призвело до настання тяжких наслідків (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 110-2 КК України)", - додали в прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про ТРЦ Ocean Plaza.

Відомо, що ТРЦ належить повʼязаній з російським олігархом, близьким другом Путіна, Аркадієм Ротенбергом компанії.

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