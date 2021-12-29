Раніше Ляшко анонсував, що з 1 січня 2022 року лікарня надаватиме медичну допомогу за програмою медичних гарантій.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє клінічній лікарні "Феофанія", підпорядкованій Державному управлінню справами, надавати послуги усім українцям.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського клінічна лікарня "Феофанія" буде доступною для кожного українця. Оновлена "Програма медичних гарантій" 2022 року передбачає, що і в "Феофанію" відтепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, відповідно до маршруту пацієнта", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Читайте такожЗеленського та Єрмака лікували від коронавірусу в "Феофанії""Феофанія", як учасник пілотного проекту, зможе долучитися до програми медичних гарантій як надавач медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та при гострому інфаркті міокарда за допомогою укладання договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Ляшко анонсував, що з 1 січня 2022 року лікарня надаватиме медичну допомогу за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, "Феофанія" існує з 1965 року і сьогодні підпорядковується Державному управлінню справами і обслуговує державних службовців України, працівників дипломатичного корпусу іноземних держав та міжнародних організацій, осіб, що мають особливі заслуги перед Україною тощо. Лікарня розташована на частині території Голосіївського національного природного парку міста Києва.

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